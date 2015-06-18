美官员称美将就汇率问题施压中国 不排除加入亚投行可能

路透华盛顿6月18日 - 美国财政部的一位高官表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压，同时并不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的可能。

这位要求匿名的高官周四向记者称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。

“我们认为，(人民币)汇率有进一步升值的巨大空间，”该官员在中美两国官员6月23-24日在华盛顿召开峰会前称。

与此同时，该官员承认，与五六年前相比，人民币现在“显然”更加接近公平价值。

当被问到美国有一天是否会加入亚投行时，这位官员表示，“这个决定，即便做出...也将是很久之后的事了。”

该官员还称，美国政府希望亚投行能够与世界银行和亚洲开发银行(ADB)一起为项目融资。而要想这么做，亚投行必须与世行和亚开行在管理方面具有共同点。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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