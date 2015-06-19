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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 19日 星期五 09:14 BJT

美官员称美将就汇率问题施压中国 不排除加入亚投行可能

美国财政部的一位高官表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压，同时并不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的可能。这位要求匿名的高官周四向记者称，中国人民币看来仍被低估。该官员表示，美国政府希望亚投行能够与世界银行和亚洲开发银行一起为项目融资。而要想这么做，亚投行必须与世行和亚开行在管理方面具有共同点。路透

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