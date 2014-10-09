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国际财经 | 2014年 10月 9日 星期四 09:49 BJT

美国铝业预期中国炼厂复工 铝供给缺口将缩小

路透10月8日 - 美国铝业(AA.N)一高阶主管周三在第三季财报电话会议上表示，公司已下调今年全球铝市供给短缺预估，因全球最大产地--中国炼厂复工。

美国铝业财务长William Oplinger表示，预期今年需求超越供给的幅度将为67.1万吨，低于先前预估的93万吨。

美国铝业7月将供给缺口预估提高至93万吨，因中国缩减产能。

铝价上涨促使部分中国炼厂放弃减产，同时也导致其他炼厂复工，削弱了今年将出现多年来首见供给短缺的预期。

伦敦金属交易所(LME)期铝价格今年以来大涨，加上取得实货的溢价创下历史新高，使得许多炼厂的财务状况大幅改善；去年许多炼厂呈现亏损。

今年前七个月铝价上涨27%，创下18个月新高，虽然此后涨幅略有回吐，不过今年以来仍上涨约8%。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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