美国铝业预期中国炼厂复工 铝供给缺口将缩小

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透10月8日 - 美国铝业(AA.N)一高阶主管周三在第三季财报电话会议上表示，公司已下调今年全球铝市供给短缺预估，因全球最大产地--中国炼厂复工。
美国铝业财务长William Oplinger表示，预期今年需求超越供给的幅度将为67.1万吨，低于先前预估的93万吨。
美国铝业7月将供给缺口预估提高至93万吨，因中国缩减产能。
铝价上涨促使部分中国炼厂放弃减产，同时也导致其他炼厂复工，削弱了今年将出现多年来首见供给短缺的预期。
伦敦金属交易所(LME)期铝价格今年以来大涨，加上取得实货的溢价创下历史新高，使得许多炼厂的财务状况大幅改善；去年许多炼厂呈现亏损。
今年前七个月铝价上涨27%，创下18个月新高，虽然此后涨幅略有回吐，不过今年以来仍上涨约8%。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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