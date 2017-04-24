美国将继续调查中国产铝箔是否存在倾销或补贴

路透华盛顿4月21日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五表示，已在对中国铝箔的反倾销和反补贴初步调查中做出肯定性决定。

ITC在声明中称，该委员会已投票决定继续调查进口自中国的铝箔是否存在倾销或补贴。

美国铝箔生产商已向美国政府申诉，指控中国生产商在美国倾销，这是特朗普出任总统以来的首桩此类案件。

中国铝产量占全球一半以上，去年铝箔出口量为110万吨，较2015年增长13%，较2010年增长一倍多。

美国国际贸易委员会周五发表声明称，美国商务部料将在6月2日或前后就反补贴税做出初步决定，在8月16日或前后就反倾销税公布初步决定。

美国铝业协会贸易执法工作组(Aluminum Association Trade Enforcement Working Group)在3月向美国国际贸易委员会和商务部提交了调查申请。该组织对国际贸易委员会的声明表示欢迎。

该组织称，2014年至2016年，来自中国的铝箔进口量增加了38.8%，占到2016年此类产品进口总量的70%以上。

奥巴马政府在任期即将结束之际，向世界贸易组织(WTO)针对中国铝产品补贴提起新的投诉，指责中国政府通过低成本国家贷款以及提供能源补贴，人为地扩大其全球市场份额。(完)