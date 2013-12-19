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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 19日 星期四 15:05 BJT

美国参议员鲍卡斯将获提名任驻华大使--消息

据美国参议院一位工作人员透露，美国民主党参议员鲍卡斯(Max Baucus)将会被奥巴马总统提名为新一任驻中国大使。他在今年稍早宣布2014年将从参议院退休。此项提名必须得到参议院的批准，预计参议院在明年年初前不会考虑此项提名。图为2013年11月6日，鲍卡斯出席一次听证会。路透
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