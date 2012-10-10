美中签署审计观察协定

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透10月9日电---美国监管方周二称,已与中国方面敲定协议,允许美方观察在中国的公司审计情况.这在解决中美两国在公司审计问题的紧张关系上迈出了一步.
公众公司会计监督委员会(PCAOB)宣布了双方签署的这项协定.不过该委员会检查中国对在美上市公司审计情况的要求,没有包含在该协定中.
"PCAOB与中国当局签署了推动观察访问的协议.我们预计接下来几个月就将进行此类访问."PCAOB发言人Colleen Brennan称.
美国监管方希望能在中国检查那些针对业务在中国、上市地点在美国的公司的审计工作,但中国以主权顾虑为由予以拒绝.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
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