美将致力谋求中国开放进口美国牛肉--驻华大使被提名人

路透弗吉尼亚州阿灵顿2月23日 - 美国总统特朗普提名的驻华大使人选布兰斯塔德(Terry Branstad)周四表示，他若就任驻华大使后，将致力谋求让中国开放进口美国牛肉。布兰斯塔德现为爱荷华州州长。

“美国已很久没有疯牛病了，中国没有理由继续限制进口美国牛肉。”布兰斯塔德在美国农业部的年度农业展望论坛说。“我希望在大使馆供应美国牛肉，也希望在大使官邸端上美国牛肉；我还希望，人口增长且愈来愈有兴趣摄取更多蛋白质的中国人，也有机会吃到美国牛肉。”

他还表示另一项优先要务就是，让美国的转基因(GMO)玉米和其他农产品更快获得中国的进口批准。

布兰斯塔德表示，他与中国领导人长期建立的关系，在说服中国放宽当前的程序上将至关重要。他指出，在中国文化中信任和友谊对做生意很重要。

布兰斯塔德曾至少六度访问中国；中国国家主席习近平也曾到过爱荷华州两次，其中一次是在布兰斯塔德担任该州州长时。(完)