中美民众对美国公债安全性分歧巨大

路透纽约4月27日电（记者 Ellen Freilich）---调查显示，四分之三的美国商业领导者和意见领袖认为，中美之间的投资将促进中国买入美国公债，但是两国受访者对美国公债是否为安全投资分歧巨大。

根据调查，美国89%的立法者、89%的商业领导者、56%的意见领袖和56%的公众认为美国公债是安全投资。

但是在中国只有12.8%的公众、28.7%的意见领袖和36.4%的商业领导者认为美国公债是安全投资。

由Committee of 100组织发起的这项调查由Harris Interactive和零点研究咨询集团分别在美国和中国进行。

该组织主席、华美银行董事长兼首席执行官吴建民指出，从中国人的角度看，2008年的金融危机引发美国公债不是安全投资的认知。

“大多数中国人不清楚为什麽美债是安全的，因为他们并不完全了解美国经济的复杂性和运作模式。”

“中国人担忧美债，但实际情况还好。主要还是认知上的问题。中国需要保持大量外汇储备，而美元是相对更好的选择。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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