全球经济: 美国在华企业面临的竞争加剧,获利难度增加

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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调查还指出,许多美国企业认为中国在向外资企业提供公平竞争环境方面做得并不够.54%的受访企业表示,竞争缺乏透明度对中国国内企业有利,这个比例高于2011年调查时的46%.
不过,尽管在中国设立和经营企业面临种种挑战,但美国公司依然对涉足中国不断增长的国内市场充满了热切的渴望.
调查数据显示,45.5%的受访企业在他们的全球总营收中有超过10%来自中国市场,该比例高于2011年的41.2%.与此同时,有近四分之三的受访者表示他们计划在2013年增加对中国业务的投资,该比例达到三年最高.
知识产权依然是企业高度关注的问题.约70%的受访企业认为这对于他们2012年的运营造成了"至关重要"或"非常重要"的影响,关注程度高于2011年调查时的68%.(完)
(编译/审校 王丽鑫/侯向明/高琦/张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。