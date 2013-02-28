全球经济: 美国在华企业面临的竞争加剧,获利难度增加

调查还指出,许多美国企业认为中国在向外资企业提供公平竞争环境方面做得并不够.54%的受访企业表示,竞争缺乏透明度对中国国内企业有利,这个比例高于2011年调查时的46%.

不过,尽管在中国设立和经营企业面临种种挑战,但美国公司依然对涉足中国不断增长的国内市场充满了热切的渴望.

调查数据显示,45.5%的受访企业在他们的全球总营收中有超过10%来自中国市场,该比例高于2011年的41.2%.与此同时,有近四分之三的受访者表示他们计划在2013年增加对中国业务的投资,该比例达到三年最高.

知识产权依然是企业高度关注的问题.约70%的受访企业认为这对于他们2012年的运营造成了"至关重要"或"非常重要"的影响,关注程度高于2011年调查时的68%.(完)