美国在华企业获利难度增加

路透2月28 - 美国商会的一项调查报告在周四显示,美国在华企业面临的来自国内外的竞争愈发激烈,使其获得盈利和营收愈发艰难.

调查称,多数企业认为竞争加剧,表示2012年盈利的企业从2011年的78%降至73%.

这反映出全球企业正面临的挑战,他们试图提振在中国等迅速增长的经济体的经营获利.调查亦凸显出中国2012年经济放缓的影响.2012年中国国内生产总值(GDP)增幅为13年最低.

报告称,受访的420家美国企业认为不断上升的成本、人力资源紧张和中国国内竞争的提升,是企业面临的主要挑战.

"我们认为未来几年这都是规律使然,而并非什么特殊情况,"上海美国商会会长Brenda Foster在周四发布报告时说.

71%的企业表示营收较去年增加,该比例低于2011年的80%.同时,表示营运利润率增长的企业比例亦自51%小幅下滑至48%.

调查称,由于中国经济的增长步伐放慢,国际企业也在准备适应中国自身的新增长模式,即降低对出口和投资的依赖,提升对国内市场的依赖.

该调查的上海企业信心指数中,零售和服务领域企业获得高分.该指数用于衡量对未来企业机会的信心.

调查还指出,许多美国企业认为中国在向外资企业提供公平竞争环境方面做得并不够.54%的受访企业表示,竞争缺乏透明度对中国国内企业有利,这个比例高于2011年调查时的46%.

不过,尽管在中国设立和经营企业面临种种挑战,但美国公司依然对涉足中国不断增长的国内市场充满了热切的渴望.

调查数据显示,45.5%的受访企业在他们的全球总营收中有超过10%来自中国市场,该比例高于2011年的41.2%.与此同时,有近四分之三的受访者表示他们计划在2013年增加对中国业务的投资,该比例达到三年最高.

知识产权依然是企业高度关注的问题.约70%的受访企业认为这对于他们2012年的运营造成了"至关重要"或"非常重要"的影响,关注程度高于2011年调查时的68%.(完)

(编译/审校 王丽鑫/侯向明/高琦/张明钧)

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