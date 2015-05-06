2015春季广交会成交额明显缩水 与会采购商减少

路透香港5月6日 - 中国2015春季广交会出口成交额和采购商人数双双下滑，突显了出口商面临的严峻形势。

广交会官方称，今年春季展会累计出口成交1,721亿元人民币（278亿美元），同比减少9.6%，较去年11月举行的秋季展会下降了3.96%。

新华社称，广交会出口成交额已经连续第四次下滑，路透调查访问的逾半数出口商预计，随着生产成本上升和欧洲市场需求疲软，贸易额下滑情况将持续至少六个月。

与会采购商较上届展会减少0.7%，降至184,801人。欧洲采购商同比减少17.88%，至30,383人，占整体与会采购商人数的16.44%。

2009年以来，中国始终是全球最大的出口国，但其支配地位随着人民币升值、劳动力成本上升以及当局削弱整体经济对出口的过度依赖而面临威胁。

4月15日开始的广交会开幕前不久，中国公布的3月出口数据意外下降15%，整体经济增速亦降至六年来低位。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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