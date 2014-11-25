美国初步决定对中国进口轿车和轻型卡车轮胎征收反补贴关税

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿11月24日 - 美国商务部周一认定，从中国进口的轮胎享受不公平的政府补贴，因此即将对中国进口轮胎征收反补贴关税。
商务部初步决定，对从中国进口的轿车和轻型卡车轮胎征收最高达81.29%的反补贴关税。之前有数家美国工会提出投诉。
最高税率将用于山东永盛橡胶集团有限公司的产品。固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire & Rubber Company)(CTB.N)旗下固铂轮胎(昆山)有限公司将面临12.50%的关税，佳通轮胎(600182.SS)旗下福建佳通轮胎有限公司也将面临17.69%的税率。
商务部称，其他中国生产企业的初步适用税率为15.69%。美国2013年从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎总金额约为21亿美元。
商务部定于4月对此案作出最终裁定，美国国际贸易委员会(ITC)将在5月作出裁决。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。