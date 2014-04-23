跨国企业打算减少在华投资--报告

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京4月22日（记者 Michael Martina） -美国游说组织--中国美国商会周二称，受市场准入门槛以及中国经济增长放缓影响，跨国企业打算减少在华投资。
中国美国商会在其年度中国商业环境报告中指出，企业今年对市场准入和增长放缓的担忧比以往要强烈。
“我们认为市场准入门槛是投资减少的主要原因之一。”中国美国商会会长葛国瑞对记者说道。
“随着增长放缓，我们的会员企业并不反映投资需求下降，而是对基于旧经济模式的投资需求减少，旧的经济模式更加依赖出口和基础设施投资。”
中国美国商会使用这份报告来对美国和中国政府进行游说。报告称，支持中国国有企业的行业政策是会员企业抱怨最多的问题。
“近几年，国有企业增强了对某些行业的控制力，很多中国美国商会会员企业都提到政府对国有企业的支持是最负面的行业政策，提到的频率比其他所有方面合计起来还要多。”报告称。
报告还指出，中国美国商会40%的会员企业感觉被中国媒体盯上了，外国投资受欢迎程度下降的感受增加了。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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