跨国企业打算减少在华投资--报告

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月22日 - 美国游说组织--中国美国商会周二称，受市场准入门槛以及中国经济增长放缓影响，跨国企业打算减少在华投资。
中国美国商会在其年度中国商业环境报告中指出，企业今年对市场准入和增长放缓的担忧比以往要强烈。
“我们认为市场准入门槛是投资减少的主要原因之一，”中国美国商会会长葛国瑞对记者说道。
“随着增长放缓，我们的会员企业并不反映投资需求下降，而是对基于旧经济模式的投资需求减少，旧的经济模式更加依赖出口和基础设施投资。”
中国美国商会使用这份报告来对美国和中国政府进行游说。报告称，支持中国国有企业的行业政策是会员企业抱怨最多的问题。
“近几年，国有企业增强了对某些行业的控制力，很多中国美国商会会员企业都提到政府对国有企业的支持是最负面的行业政策，提到的频率比其他所有方面合计起来还要多，”报告称。
报告还指出，中国美国商会40%的会员企业感觉被中国媒体盯上了，外国投资受欢迎程度下降的感受增强了。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。