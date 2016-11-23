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国际财经 | 2016年 11月 23日 星期三 09:11 BJT

美国将调查从三家中国企业进口的甜味剂

路透华盛顿11月22日 - 美国周二称，将调查从三家中国化工企业进口的甜味剂。美国公司Celanese(CE.N)投诉这几家企业违反了美国法律。

美国国际贸易委员会(ITC)在声明中称，调查目标为苏州浩波科技股份有限公司、安徽金禾实业(002597.SZ)及北京维多化工。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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