美国将调查从三家中国企业进口的甜味剂

路透华盛顿11月22日 - 美国周二称，将调查从三家中国化工企业进口的甜味剂。美国公司Celanese(CE.N)投诉这几家企业违反了美国法律。

美国国际贸易委员会(ITC)在声明中称，调查目标为苏州浩波科技股份有限公司、安徽金禾实业(002597.SZ)及北京维多化工。(完)