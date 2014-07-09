中美签署清洁能源协议 开展气候政策合作

路透华盛顿7月9日 - 中国与美国周二签署了八项关于削减温室气体的合作协议。此举有助于全球最大的两个碳排放国家在气候政策方面更加紧密合作。

这些协议在北京签署，涉及若干公司和研究机构。奥巴马政府高级官员将在稍后访华，包括美国国务卿克里、美国财政部长杰克卢和能源部长Ernest Moniz。

在一项谅解备忘录中，中国华能(600011.SS)旗下的清洁能源技术研究院和华盛顿的Summit Power GroupSMPL.DH同意就清洁煤电科技分享信息。

该谅解备忘录计划于周三在北京签署。

美国代表团正在中国参加第六轮中美战略与经济对话。这是在包括从安全到农业等领域开展合作的高层会议。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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