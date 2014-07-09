中美签署清洁能源协议 开展气候政策合作

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透华盛顿7月9日 - 中国与美国周二签署了八项关于削减温室气体的合作协议。此举有助于全球最大的两个碳排放国家在气候政策方面更加紧密合作。
这些协议在北京签署，涉及若干公司和研究机构。奥巴马政府高级官员将在稍后访华，包括美国国务卿克里、美国财政部长杰克卢和能源部长Ernest Moniz。
在一项谅解备忘录中，中国华能(600011.SS)旗下的清洁能源技术研究院和华盛顿的Summit Power GroupSMPL.DH同意就清洁煤电科技分享信息。
该谅解备忘录计划于周三在北京签署。
美国代表团正在中国参加第六轮中美战略与经济对话。这是在包括从安全到农业等领域开展合作的高层会议。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。