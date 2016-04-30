焦点：美财政部称没有贸易伙伴操纵汇率 将中日韩等列入经济政策观察名单

2015年12月15日，在韩国首尔拍摄的韩元、人民币、日圆和美元照片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透华盛顿4月29日 - 美国周五对中国、日本、韩国、台湾和德国等经济体的经济政策表示担忧，并将这些国家和地区列入最新观察名单，主要是因它们与美国存在庞大的贸易顺差。

这是美国财政部首次实施国会今年通过的一项贸易法案的条款，该法案授权财政部使用新办法，解决可能存在的不公平外汇操作。

上述五个国家或地区均未达到强化审查的标准。如果一个国家和地区与美国存在大规模双边贸易顺差、有实质性经常账盈余、且在外汇市场持续进行单边干预，美国将对其进行强化审查。

但财政部称，将密切关注这五个国家和地区的经济发展趋势以及外汇政策。

在提交给美国国会的12个主要贸易伙伴经济和汇率政策半年度报告中，财政部没有将它们归为汇率操纵国。

美国这些年来一直呼吁那些有经常账顺差的国家采取更多措施，推动疲弱的国内需求。

贸易在美国总统竞选过程中已经成为焦点，一些主要竞选人猛烈抨击贸易协议，认为减少了美国人的工作机会，谴责那些他们认为通过令本国货币贬值来提振出口的国家。

财政部在报告中称，中国、日本、韩国和德国与美国有重大双边贸易顺差，且有实质性经常账盈余。

根据财政部的定义，一国与美国的贸易顺差超过200亿美元即是与美国存在重大贸易顺差。

根据财政部的定义，实质性经常帐盈余是指一个国家的盈余超过该国国内生产总值(GDP)的3%。

油价走低令中国、德国、台湾和韩国等石油进口国和地区大大受益。

美国财政部特别指出，德国的经常账盈余规模位列全球第二，可以将其中一部分“用于支撑德国国内需求”。

财政部认为，台湾地区即存在实质性经常账盈余，还在去年“持续“进行外汇净买入，美国要求其将外汇干预限制在特殊情况下，并提高透明度。

财政部对韩国也发出了类似的限制外汇干预要求。

最近数月，中国大规模干预外汇市场，“进一步澄清外汇目标将有助于稳定市场”，美国财政部称。它还补充称，预计人民币在中期内将继续呈现实质性升值的状态。

报告还包括，美国回绝了日本近期提出的对日圆升值采取行动的非正式请求，称当前的美元/日圆市场是“有序”的，并重申所有国家必需遵守20国集团(G20)和七国集团(G7)在外汇政策上的承诺。(完)