美国称中国并非汇率操纵国

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透华盛顿12月27日电---美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签,但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速.
一些美国政要坚称中国人为将人民币汇率维持在低位,以促进出口,由此在国际市场上获得不公平的竞争优势.
但美国财政部在这份半年度的报告中称,"对於中国而言,并不符合"有关法规对汇率操纵国的认定标准.
尽管如此,财政部还是表示,人民币升值速度太慢.人民币兑美元今年已经升值4%,自2010年6月重启汇改以来升值幅度为7.7%.
"迄今为止(人民币的)波动是不够的,"财政部在半年度报告後发表的一份声明中称.
"财政部将继续密切关注(人民币)升值的步伐,并敦促(中国)进行政策改革,以提高汇率弹性,创造一个公平的竞争环境,实现向国内需求拉动型成长模式的持久转变."
彼得森国际经济研究所近期估计,人民币兑美元被低估24%,幅度小於今年稍早的28%.这主要是因为中国政府让人民币逐步升值的政策和中国通胀的上升.
人民币周二下滑,因企业对美元的需求强劲,抵消了人民币中间价创2005年汇改以来新高的影响.交易员称,中国人民银行将人民币兑美元中间价定在纪录高位,显然是希望让人民币在2011年底再多升值一点,以便让全年的名义升值幅度看起来更大一些.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)