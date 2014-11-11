美国称针对中国的黑客指控显示美国不会不作为

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 美国副国家安全顾问Ben Rhodes周二在APEC会议间隙对记者称，美国提出针对中国的黑客活动指控显示美方不会在这个问题上不作为。
Rhodes表示，两国最好在网络间谍问题上开展对话。
互联网安全问题是中美关系的一大障碍。美国联邦调查局上月称，他们认为由中国政府支持的黑客近期对美国企业发动了更多攻击，中国反驳称这是没有根据的。
5月，美国指控五名中国军方人员入侵美国企业的系统，导致中国中止了中美网络工作组的活动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。