美国称针对中国的黑客指控显示美国不会不作为

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月11日 - 美国副国家安全顾问Ben Rhodes周二在APEC会议间隙对记者称，美国提出针对中国的黑客活动指控显示美方不会在这个问题上不作为。

Rhodes表示，两国最好在网络间谍问题上开展对话。

互联网安全问题是中美关系的一大障碍。美国联邦调查局上月称，他们认为由中国政府支持的黑客近期对美国企业发动了更多攻击，中国反驳称这是没有根据的。

5月，美国指控五名中国军方人员入侵美国企业的系统，导致中国中止了中美网络工作组的活动。(完)