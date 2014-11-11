美国称针对中国的黑客指控显示美国不会不作为

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月11日 - 美国副国家安全顾问Ben Rhodes周二在APEC会议间隙对记者称，美国提出针对中国的黑客活动指控显示美方不会在这个问题上不作为。
Rhodes表示，两国最好在网络间谍问题上开展对话。
互联网安全问题是中美关系的一大障碍。美国联邦调查局上月称，他们认为由中国政府支持的黑客近期对美国企业发动了更多攻击，中国反驳称这是没有根据的。
5月，美国指控五名中国军方人员入侵美国企业的系统，导致中国中止了中美网络工作组的活动。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。