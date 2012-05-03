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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 3日 星期四 09:40 BJT

中国国防部长梁光烈下周访美

美国官员周三表示，中国国防部长梁光烈下周将访问五角大楼和多处美军基地。美国国防官员希望梁光烈此行将有助於加深中美两国的安全合作。

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