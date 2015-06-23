中美战略与经济对话开幕 美官员称磋商“坦诚、中肯”

美国一位高官称，中美以“坦诚、中肯的”磋商开启为期三天的战略与经济对话。有超过400名中国官员在华盛顿参加本轮中美战略与经济对话，美方有8名内阁官员与会。当前正值中美两国间互信减退、分歧扩大，不过两国仍保持紧密的经济关系。中美双方将强调多领域的合作来缓和紧张关系，合作领域包括抗击气候变化、关注伊朗和朝鲜核项目、打击伊斯兰激进组织以及支持全球发展等。路透