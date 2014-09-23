美商务部初裁进口中国集装箱获政府补贴 将征关税

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透华盛顿9月23日 - 美国商务部周二决定对进口自中国的铁路和公路运输集装箱征收关税，因发现这类商品获得不公平的政府补贴。
根据商务部初裁，针对美国斯托顿拖车公司(Stoughton Trailers)的申诉，将对53英尺的乾货集装箱征收最高10.46%的反补贴关税，其中包括中国国际海运集装箱股份有限公司(000039.SZ)生产的集装箱。
2013年美国从中国进口的这类集装箱价值约为1.84亿美元。商务部和美国国际贸易委员会还需对此做出终裁，确认是否征收这些关税。(完)
(编译 李爽 审校 李婷仪)
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