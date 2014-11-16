美国商务部证实将对中国进口钢盘条征收高关税

路透华盛顿11月14日 - 美国商务部证实对自中国进口的碳素和合金钢盘条征收高关税，此前该部门裁决，有关产品以低于成本的价格在美国市场出售，并获得不公平的政府补贴。

据周四做出的决定，进口自本溪钢铁、日照钢铁、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、沙钢集团子公司江苏沙钢国际贸易有限公司等中国企业的产品，面临最高达110.25%的反倾销税和193.31%的反补贴税。

对2013年自中国进口的总计3.13亿美元碳钢和合金钢盘条提起的申诉，是由安赛乐米塔尔美国(ArcelorMittal USA)、Charter Steel、Evraz Pueblo、Gerdau Ameristeel和Keystone Consolidated Industries和Nucor Corporation (NUE.N)发起的。

美国国际贸易委员会(ITC)将在12月26日前就此进行最终裁决，决定是否落实关税的征收。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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