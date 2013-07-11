美国呼吁中国深化经济改革并停止网络攻击

7月10日，美国副总统拜登在美中战略与经济对话开幕式上发表讲话。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿7月10日 - 美国官员周三以中国自身利益为切入点，呼吁中国通过调整汇率政策等方式深化经济改革，并停止对商业机密的网络盗窃行为，称这将对双方都有利。

美国副总统拜登在开启年度美中战略与经济对话序幕时强调两国在支撑全球经济方面有共同利益和责任。

“中国下一步需对自身经济采取的措施恰好也符合美国的利益，”他在为期两日的对话开幕时表示。

拜登称，“中方自己制定的计划内容包含的调整十分必要且难度很高，像汇率自由化、向消费型经济转型、加强知识产权保护和鼓励创新；但如果能实现则对两国都有好处。”

不过，拜登直言不讳地提到通过网络盗取知识产权这一敏感问题。两国这方面的对话因“斯诺登事件”而变得复杂化。

“目前美国企业碰到的直接网络盗取问题必须被视为越界，需要加以杜绝，”拜登说。美国官员称所有国家之间都存在间谍活动，但中国在窃取国外技术方面有其特殊性。

一年一度的美中战略与经济对话涉及经济以及广泛的地缘政治问题，今年美方由美国副国务卿伯恩斯(Bill Burns)和财长雅各布·卢共同主持，中方代表团以国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪为首。

**美国寻求公平的竞争环境**

汪洋的开幕致辞突出表明，中国希望打造新型中美关系。

“我们此次的工作...是将两国元首之间达成的重要共识转化成实际的结果，并为这种新型大国关系赋予新的内涵，”他说。

雅各布·卢对中国在习近平3月就任后所领导的改革计划表示欢迎。

不过他也列举了美国对中国政策的不满，这些政策受到美国国会密切关注，施压奥巴马政府须相应处理。

雅各布·卢说，美国寻求一个“能使我们的企业及工人有公平竞争环境的经济关系，以及包括创新者和智慧财产拥有者在内的全球经济参与者，权利均可受保护，免于政府所支持的网路攻击。”

美国企业也抱怨中国要求外资移转技术中国以换取市场管道的政策、还有农产品障碍壁垒、金融和管制偏向中国国企。

当会议进入战略及经济分组讨论时，雅各布·卢再次强调包括汇率在内的改革的重要性，如此一来中国经济才能从仰赖投资及出口，转型至由消费来带动。

“汇率改革是过程的基础之一，因为这将提升中国家庭购买力，”他对美中高级官员说。

“转型并不容易。但若延后改革，系统风险将持续增加，”他说。

**适应全球规则**

汪洋回应到，“我认为要解决这些问题并达成共识至少需要五年时间。”

汪洋称，中国自1970年代开始经济现代化进程以来，从听取他人意见中学到了很多。但中国对批评的容忍度也是有限的。

汪洋表示，就像美国一样，中国绝对不会接受任何会削弱其根本体制或国家利益的观点，无论它们以何种形式呈现。

中国料将表明对美国政策的关切，包括要求美国方面放宽冷战时期定下的高科技出口管制，并明确中国收购美国企业的审批流程。

拜登还表示，在朝鲜核问题上，美国非常希望在上月中美声明的基础上，进一步加强与中国的合作。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

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