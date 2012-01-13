美国制裁中国国有能源企业

美国周四出手制裁中国国有的能源贸易商珠海振戎公司，指该公司是伊朗最大的成品油供应商。美国旨在向中国和伊朗证明决心就伊朗核计划施加更大的经济压力。美国国务院称国务卿希拉里亦决定对新加坡的Kuo Oil Pte和阿联酋的一个独立能源贸易商FAL Oil公司进行制裁。路透