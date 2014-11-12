美国首支针对中国国内债市的ETF闪亮登场

路透纽约11月11日 - 美国投资者现在可以通过一支新的上市交易基金(ETF)直接参与中国国内债市，该基金对日益壮大、但基本与外资隔绝的中国固定收益市场有着广泛投资。

资管公司Van Eck Global周二称，其在纽约证交所群岛交易所推出了Market Vectors ChinaAMC China Bond ETF(CBON.P)。该基金投资一篮子中国债券，均是以人民币计价、在中国大陆发行的债券。该基金将追踪中债-中国高等级债券指数，这项指数包括政策性银行、主权和公司发债方发行的债券。

在美国基金公司准备推出的为数不多的几支在美上市ETF中，这是首支将直接涉足中国国内债市的ETF。据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，其他计划推出ETF的发行机构还有德意志银行(DBKGn.DE)、Global X Funds、和KraneShares等。

据公司发言人称，将追踪标普指数的Global X Fund预计将在下周推出。

研究分析机构ETF.com的资深分析师Dennis Hudachek认为，这些率先试水的基金的推出，或将为带动更多ETF进入这个领域铺路。

“我认为，这将成为未来几年涌现RQFII固定收益基金推出大潮的开端，”Hudachek说，他指的是新债券ETF为介入中国国内市场，需先成为人民币境外合格机构投资者(RQFII)。

为涉足中国国内市场，Van Eck与中国华夏基金进行了合作，华夏基金拥有RQFII配额，它将担任Van Eck的委外顾问(sub-adviser)，且有获得中国政府决定的国内债券投资配额的渠道。

有分析师指出，有待成熟的中国国内债市或许存在外汇、违约和监管风险，但它拥有相对较高的收益率，与美国公债、其它全球固定收益和股票市场的关联度低，使其对投资者而言很有吸引力。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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