焦点：美中欧经济表现不同 投资者对新兴经济体也将区别对待

路透伦敦10月13日 - 投资者正在重新考虑对新兴市场的投资配置，把重点放在那些制造产品向美国出口、因而有望挺过当前全球经济艰难时期的国家；而那些曾向中国出口大宗商品从而强劲增长的国家，则被投资者冷落，因目前中国经济成长放慢。

自2008年金融危机爆发以来，因美国为抵御衰退而实行超低利率政策，令投资者仓皇出逃，新兴市场吸引了大量资本流入。同时，中国的旺盛需求，也让大宗商品与能源出口国与之共享繁荣。

现在，中国经济增长正在转弱，油价也在下跌。因市场预期美国联邦储备委员会(美联储)将从明年开始升息，美元正在不断走高。同时，欧元区已经是近年来连续第三次徘徊在衰退的边缘。

如此一来，美国就成了新兴市场出口型经济体唯一充满活力的主要市场，特别是对那些以制造和服务为基础的经济体。

“简单地全方位增加新兴市场投资配置，这样做已经不够了，有必要对不同国家和地区区别对待，”摩根大通资产管理公司新兴市场股权交易主管Richard Titherington上周在一次简布会上说。

该公司以新加坡、台湾和泰国为例，认为这些国家和地区是有可能从美国经济成长中受益的以制造业为主的经济体。

Titherington说，俄罗斯、智利、南非和巴西等大宗商品出口国的表现可能就不会那么好，因为它们近年来的经济增长主要受中国需求拉动。

“传统上，制造地区比商品出口地区更快地从发达市场需求中受益，”他并称。

**油价下跌**

与中国在大宗商品进口方面存在竞争关系的新兴市场国家，应会从石油成本的下降中获益。这会有助于它们改善资产负债表，并压低制造业的生产成本。

以印度为例，自从布兰特原油在2008年7月触及每桶147美元的峰值之后，以本币计算的原油进口成本已经下降了12.6%。

浏览新兴市场国家2008年以来原油进口成本变化图表，请点选：link.reuters.com/nam23w

与之相似，印尼的原油进口成本下降了18%，韩国下降了37%。

Jupiter资产管理的一位基金经理Avinash Vazirani表示，由于印度在国内对能源价格提供补贴，因此尤其从油价下跌中受益。全球市场的高油价会增加公共预算压力，但石油进口成本降低后，压力将会缓解。

这也难怪侧重印度的股票基金2014年迄今在新兴市场中的回报最高，而侧重出口大宗商品的俄罗斯的投资，回报率则垫底。

俄罗斯等依赖石油的经济体，国家收入在减少，导致预算赤字扩大，使本币承压并打击了经济成长。

布兰特原油LCOc1目前在每桶89美元左右，这低于沙特支持预算所需的每桶92美元的水平。其他石油出口国，比如阿尔及利亚、厄瓜多尔和尼日利亚都需要远高于100美元的油价来维持预算平衡。

浏览石油输出国组织(OPEC)各国预算平衡油价图表，请点选：link.reuters.com/jep82w。

“(配置投资时)你必须把油价考虑进去。油价下跌对印度或土耳其等石油进口国而言是相对正面的发展，但却不利于巴西和俄罗斯等其他国家，”Standard Life Investments首席分析师Jeremy Lawson表示。

国际货币基金组织(IMF)预测美国经济将强劲成长。然Lawson等人警告，美国是全球经济成长的疲弱引擎。

“全球经济复苏力道有夸大的倾向...且对美国经济成长带动全球经济的信心太过度了，”Lawson表示。

然而，只是聚焦以制造为导向的经济体而不是大宗商品出口国，或许不足以抵御更加动荡的全球市场。投资者可能需要对那些仰赖出口至欧洲或日本等较疲弱发达市场的新兴市场进一步筛选。

“从贸易的角度来看，美国走强应该会有益于产品制造国，但对墨西哥和亚洲的益处会超过新兴欧洲。推动新兴欧洲经济的主要是德国和欧盟，”英国基金公司Schroders新兴市场分析师Craig Botham表示。

此外，随着投资者抢进仰赖制造业的东亚市场，像泰国等许多市场资产看来已不便宜，其股市的预估本益比(市盈率)已远高于新兴市场平均水平。

Hermes Fund Managers执行长Saker Nusseibeh认为，IMF预期美国经济强劲，而德国和日本疲弱，突显出重大的转变。

“我们以前谈论的是全球景气循环。但现在看来像是回到区域景气循环，”他表示。(完)

(编译 郑茵/李春喜/戴素萍 审校 张涛)

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