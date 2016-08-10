美国对中国出口补贴政策感到失望--美国进出口银行董事长

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京8月9日 - 美国进出口银行(EXIM)董事长Fred Hochberg周二抱怨称，中国不断增加的出口补贴正在损害美国企业的利益。他还批评美国的政治制度未能适应来自中国的竞争。
Hochberg在北京告诉记者，中国在2015年向本国出口商提供的融资规模是美国的10倍，预测该问题将进入下个月杭州20国集团(G20)峰会的议程。
在北京之行期间，Hochberg与中国进出口银行人士进行了会面，此前他表示该银行在去年向国内企业放贷300亿美元用于在海外开展业务和投资，并称中国出口信用保险公司去年发放了4,710亿美元。
他表示，中国还没有加入到规范出口补贴的全球性框架中，对此他感到失望。
“中国是全球第二大经济体和最大的出口国，真的需要成为这个(框架)的一部分，”他说。
当被问及中国是否可能同意这样一个全球框架时，Hochberg警告称，如果中国政府拒绝参加，将会出现“竞相杀价”的局面。
中国7月贸易顺差再创高位，自贸易伙伴国的进口持续下降。(完)
(编译 岂頔；审校 徐文焰)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。