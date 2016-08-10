美国对中国出口补贴政策感到失望--美国进出口银行董事长

路透北京8月9日 - 美国进出口银行(EXIM)董事长Fred Hochberg周二抱怨称，中国不断增加的出口补贴正在损害美国企业的利益。他还批评美国的政治制度未能适应来自中国的竞争。

Hochberg在北京告诉记者，中国在2015年向本国出口商提供的融资规模是美国的10倍，预测该问题将进入下个月杭州20国集团(G20)峰会的议程。

在北京之行期间，Hochberg与中国进出口银行人士进行了会面，此前他表示该银行在去年向国内企业放贷300亿美元用于在海外开展业务和投资，并称中国出口信用保险公司去年发放了4,710亿美元。

他表示，中国还没有加入到规范出口补贴的全球性框架中，对此他感到失望。

“中国是全球第二大经济体和最大的出口国，真的需要成为这个(框架)的一部分，”他说。

当被问及中国是否可能同意这样一个全球框架时，Hochberg警告称，如果中国政府拒绝参加，将会出现“竞相杀价”的局面。

中国7月贸易顺差再创高位，自贸易伙伴国的进口持续下降。(完)