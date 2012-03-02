美国称将力促中国公平贸易

美国贸易代表办公室（USTR）周四誓言将确保中国遵守其贸易承诺，但并未详述其计划提出的任何新案例。''有鉴於这种日益增长的贸易关系的重要性，美国在2012年将运用一切可用的方法，来确保中国在贸易方面采取公平做法，让美国出口商得以公平竞争，''USTR在关於总统贸易议程的年度报告中称。路透