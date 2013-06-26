美国取代中国成为外商直接投资信心最强国家--调查

路透纽约6月26日 - 周三公布的一项调查显示，间隔12年后，美国取代中国再次占据全球企业高管外商直接投资(FDI)信心排名榜首，因其在实现经济持续稳定增长方面取得进展。

根据全球咨询公司科尔尼(A.T. Kearney)对28个国家超过300名企业高管进行的调查，美国在2013年FDI信心指数排名中从上年的第四位跃升至首位。

这项调查是在去年10月至11月期间进行。调查显示，高管认为美国工人变得更具竞争力，且直至最近弱势美元帮助提升了该国出口获利。

得益于楼市复苏以及非常规油气产量猛增，美国自2001年来首次重回榜首，尽管仍存在严重的财政政策不确定以及庞大债务问题。

根据调查，美国连续六年成为FDI资金流入最高的国家。

影响中国FDI前景的因素包括，2007年至今劳动力成本翻番、运输成本不断上升、以及人民币升值。

调查称，中国过去30年致力于成为一个制造业大国，而现在则努力打造消费拉动型经济，“引发关于公司未来计划的争论”。

投资者对全球前景的看法较往年可能更加乐观。不过，他们暂时搁置投资，等待中国经济放缓以及欧元区债务危机等当前各种风险找到更明晰的解决办法。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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