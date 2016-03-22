中美之间没有汇率调整的秘密协议--朱光耀

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月22日 - 中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长；他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”
他在北京举行的G20与全球金融稳定论坛上谈及资本外流的问题时称，“我们知道有一些挑战，最近的金融市场的紧张情绪并没有正确反映经济基本面。中国经济有政策来引导经济走向正轨。”
朱光耀并援引中国央行副行长易纲的话称，中国的外储减少是藏汇于民的表现，商业银行也持有很多外汇头寸。市场的敏感性也应该被关注和监测。
他在回答路透提问时还指出，去杠杆是今年五大任务中的一项重要任务，债务的可持续 性是作为中长期的指标加以衡量。政府方面，财政赤字是年度的政策，各国年度赤字水平是国会批准的，美国金融危机的高峰时期赤字率达到10%。
“今年我们的财政赤字率提高到3%，是阶段性地提高赤字率，这一点非常明确，因为我们面临国际经济形势和国内经济的下行压力，要有效发挥财政政策的支撑。3%经过非常慎重的考量。”朱光耀称。
去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是供给侧改革五大重点任务。本月初召开的中国两会上，中国将今年赤字率提高至3%。（完）
(发稿 孙琦子；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。