中美之间没有汇率调整的秘密协议--朱光耀

路透北京3月22日 - 中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长；他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”

他在北京举行的G20与全球金融稳定论坛上谈及资本外流的问题时称，“我们知道有一些挑战，最近的金融市场的紧张情绪并没有正确反映经济基本面。中国经济有政策来引导经济走向正轨。”

朱光耀并援引中国央行副行长易纲的话称，中国的外储减少是藏汇于民的表现，商业银行也持有很多外汇头寸。市场的敏感性也应该被关注和监测。

他在回答路透提问时还指出，去杠杆是今年五大任务中的一项重要任务，债务的可持续 性是作为中长期的指标加以衡量。政府方面，财政赤字是年度的政策，各国年度赤字水平是国会批准的，美国金融危机的高峰时期赤字率达到10%。

“今年我们的财政赤字率提高到3%，是阶段性地提高赤字率，这一点非常明确，因为我们面临国际经济形势和国内经济的下行压力，要有效发挥财政政策的支撑。3%经过非常慎重的考量。”朱光耀称。

去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是供给侧改革五大重点任务。本月初召开的中国两会上，中国将今年赤字率提高至3%。（完）