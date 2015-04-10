美汇率报告指人民币仍被大幅低估 警告欧洲勿过度依赖出口

美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估。报告还警告欧洲不要过度依赖出口来提振增长，敦促决策者更多地使用财政政策，并称德国需求的增强至关重要。报告指出，北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。路透