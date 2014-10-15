版本:
中国
国际财经 | 2014年 10月 16日 星期四 07:24 BJT

美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱 但人民币仍大大被低估

路透华盛顿10月15日 - 美国财政部周三表示，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币汇率仍大大被低估。

在提交给国会的半年度报告中，美国财政部指出，不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。

财政部再度警告称，欧洲面临通缩的风险；诸如德国等拥有预算盈余的国家采取行动提振需求将有助于该地区经济。欧洲央行提振需求的行动应有助于抗击通缩风险，但可能需要更多的政策支持。

另外，美国财政部称，韩圜汇率被低估，当局应让韩圜进一步升值。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐