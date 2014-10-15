美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱 但人民币仍大大被低估

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透华盛顿10月15日 - 美国财政部周三表示，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币汇率仍大大被低估。
在提交给国会的半年度报告中，美国财政部指出，不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。
财政部再度警告称，欧洲面临通缩的风险；诸如德国等拥有预算盈余的国家采取行动提振需求将有助于该地区经济。欧洲央行提振需求的行动应有助于抗击通缩风险，但可能需要更多的政策支持。
另外，美国财政部称，韩圜汇率被低估，当局应让韩圜进一步升值。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。