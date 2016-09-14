美国在WTO投诉中国对国内小麦、玉米和稻米价格过度支持

路透华盛顿9月13日 - 美国周二向世界贸易组织(WTO)投诉中国对国内小麦、玉米和稻米提供价格支持，称这些支持远超中国2001年加入WTO时承诺接受的上限。

中美两大经济体日益紧张的贸易关系也由此进入到一个新范围。目前两国的纠纷已涉及许多方面，从中国钢铁和铝产能过剩到中国对美国肉鸡征收反倾销关税等不一而足。

美国贸易代表办公室(USTR)称，中国对小麦、玉米和稻米的“市场价格支持”估计比WTO规定的上限高出近1,000亿美元，包含政府提供补贴以鼓励农民增产，导致全球价格下滑。

USTR表示，发现从2012年以来的每一年，中国对国内小麦、籼稻、粳稻和玉米的价格支持均超出WTO规定的8.5%这一“少量”水平。

启动正式WTO投诉的第一步是寻求与中国官方进行正式协商，尝试非诉讼解决纠纷。

“这些计划扭曲了中国的价格，有损美国农户利益，显然超出了中国在加入WTO时承诺的限度，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一份声明中称。“如果我们的贸易伙伴不遵守应有的规则，我们不会坐视不理。”

美国小麦行业组织估测，中国的价格支持为中国农民提供了每蒲式耳约10美元的保底价，人为提高了产量，拉低全球价位。他们引述爱荷华大学的研究称，这导致美国农户去年损失了大约6.53亿美元收入。

美国农业部周一称，从6月1日开始的销售年度，美国农户销售小麦的均价将为每蒲式耳3.30-3.90美元。

此举是2009年以来奥巴马政府第23次向WTO提出贸易执行投诉，也是第14次针对中国。在推动国会通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的最后关头，该国政府希望表现出将严格执行贸易协定的决心。

美国参众两院议员对此均拍手叫好。

“在维护贸易协议方面，我能说出的唯一最重要的事情就是，我们在执行我们应遵守的协议，”北达科他州民主党参议员Heidi Heitkamp称，“也就是说：每当看到贸易政策违规的情况，我们都会在WTO采取积极行动。”

美国对中国的粮食出口图表：tmsnrt.rs/2cq6rZj

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