美国页岩气和中国聚乙烯恐冲击海湾石化业-卡塔尔能源部长

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透迪拜11月24日 - 卡塔尔能源暨产业部长Mohammed Saleh al-Sada周一表示，低油价、美国页岩气及中国聚乙烯可能对海湾地区的石化产业构成挑战。
“大家一定不能忘记中国的...聚乙烯所带来的潜在冲击，这可能提振其塑胶产业，并可能成为成本相对较低的替代选择，取代海湾区产品或使用北美页岩气的产品，”他在迪拜一化学产业会议上表示。
“无疑这些主要发展可能对海湾区的石化和化学产业，以及其竞争优势构成严重的挑战，”他表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。