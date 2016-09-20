美国将就进口中国铝材举行听证会 中方将赴会作证

路透上海9月20日 - 据一名行业官员称，中国有色金属工业协会(CNIA)及部分铝材生产商将在9月29日华盛顿举行的美国国际贸易委员会的听证会上作证。

该官员称，CNIA及一些铝材生产商将在听证会上为中国铝材行业作证；中国铝材行业被指责因大规模出口铝材而令美国铝业受损，并危及就业。因未获授权与媒体谈及此事，该官员要求匿名。

中国商务部将率团参加本次听证会，CNIA副会长文献军也将在听证会上为中国铝材行业辩护。

美国的上游炼铝企业以及下游铝材加工企业均表示，中国为铝材生产发放补贴，打压了全球铝价，并造成了不公平竞争。

针对部分媒体近期指称有中国企业向墨西哥大量出口铝材并转口美国，以逃避关税的报导，中国有色金属加工工业协会发布声明称，如报导中所指中国企业试图借绕道墨西哥规避美国税收，是不可能实现的。(完)