中美就安理会涉朝决议草案达成初步协议--外交人士

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透联合国3月4日 - 联合国外交人士周一称，美国和中国已就联合国安理会将用来惩罚朝鲜上月第三次核试验的决议草案达成初步协议。
联合国新闻办公室还宣布，安理会本月轮值主席国俄罗斯将于周二美东时间上午11点（1600 GMT）在纽约召开安理会闭门会议，商讨朝鲜问题。
上述要求匿名的联合国外交人士称，他们希望周二的安理会会议上会收到决议草案，并补充说希望安理会在本周末前对决议草案进行投票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。
路透约翰内斯堡3月28日 - ANN7电视台周二援引消息人士报道称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免去财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。