美国施压要对从中国进口线材进行调查 或为征税打开大门

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透华盛顿3月14日 -美国贸易官员周五表示，从中国进口的碳素钢和合金钢线材可能损及当地产业，此番言论或为对该类产品征收关税打开大门。
美国生产商之前抱怨中国廉价线材进口增加。他们说，线材售价比公平市场价格低100-110%，中国生产商获得政府补贴。
美国国际贸易委员会(ITC)这项决定意味着，商务部将继续进行调查，以查中国生产商是否以低于公平价值的价格在美国出售商品，或者其制造商是否获得不当补贴，这表明有可能采取征收关税的行动。
ArcelorMittal USA LLCARCMTR.UL、NucorCorporation(NUE.N)、Charter Steel、Evraz Rocky MountainSteel和Gerdau Ameristeel等企业投诉后，该委员会专员的投票结果显示，有合理迹象表明该产业受损。
这些公司在其调查申请中称，2011年从中国进口的线材规模为144吨，到2013年则升至61.4万吨。
商务部表示，2013年从中国进口的碳素和合金钢线材价值估计为3.13亿美元。商务部将在4月28日前就补贴做出初步裁决，并在7月10日前就倾销做出初步裁决。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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