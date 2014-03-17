美国施压要对从中国进口线材进行调查 或为征税打开大门

路透华盛顿3月14日 -美国贸易官员周五表示，从中国进口的碳素钢和合金钢线材可能损及当地产业，此番言论或为对该类产品征收关税打开大门。

美国生产商之前抱怨中国廉价线材进口增加。他们说，线材售价比公平市场价格低100-110%，中国生产商获得政府补贴。

美国国际贸易委员会(ITC)这项决定意味着，商务部将继续进行调查，以查中国生产商是否以低于公平价值的价格在美国出售商品，或者其制造商是否获得不当补贴，这表明有可能采取征收关税的行动。

ArcelorMittal USA LLCARCMTR.UL、NucorCorporation(NUE.N)、Charter Steel、Evraz Rocky MountainSteel和Gerdau Ameristeel等企业投诉后，该委员会专员的投票结果显示，有合理迹象表明该产业受损。

这些公司在其调查申请中称，2011年从中国进口的线材规模为144吨，到2013年则升至61.4万吨。

商务部表示，2013年从中国进口的碳素和合金钢线材价值估计为3.13亿美元。商务部将在4月28日前就补贴做出初步裁决，并在7月10日前就倾销做出初步裁决。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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