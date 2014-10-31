美国贸易代表警告中国不要拖延ITA谈判

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透华盛顿10月30日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周四表示，中国必须推进一项全球性协议的谈判，否则将会影响其它贸易谈判。这项谈判旨在对16年前签署的信息技术产品协议(ITA)进行修订，希望能取消针对数以十亿美元计科技产品课征关税。
中国是全球最大的信息技术产品出口国。美国和欧洲均指责中国在本次科技贸易协议的谈判中要求过多豁免，导致谈判脱离轨道。
中国将于11月10-11日主办亚太经合组织(APEC)峰会，弗罗曼认为这是中国打破谈判僵局的一个机会。
“这将为中国及其主办的APEC会议增光，”弗罗曼在美国国际工商理事会(USCIB)和经济合作暨发展组织(OECD)组织的一次贸易会议上说。
“否则，如果我们不能够找到办法弥合在相对少数的关税项目问题上的分歧，那就很难说中国已准备好迎接更加困难的挑战，争取完成双边投资协议或其它方面的协商。”
中美两国已启动双边投资协定谈判，但工商界有些人怀疑，中国消除投资壁垒的力度能否足以让协议变得可行。
美国商会曾表示，ITA是衡量中国是否认真对待投资协议的“试金石”，并进而考验中国最终能否加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。在亚太经合组织(APEC)峰会之前，TPP贸易部长会议将于11月8日在北京召开。
弗罗曼表示，若就中国市场的IT商品贸易达成一份成功的协议，也将给世界贸易组织(WTO)带来鼓舞。该组织正在监督此谈判。
WTO成员国正争取挽救一份简化海关程序的划时代协议，此前由于印度要求在农业储备方面做出让步，协议生效所需的最后几步无法按计划进行。
弗罗曼称，WTO各成员国更希望把所有国家都纳入这份海关协议中，但也正讨论在剔除印度的情况下开始推进协议的可能性。(完)
(编译 郑茵/许娜；审校 张涛)
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