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路透中文体育短讯 | 2015年 12月 3日 星期四 11:25 BJT

中国财团入股曼城

华人文化联手中信资本组成的中资财团将斥资4亿美元收购英超曼城俱乐部母公司城市足球集团13%的股份。此交易对阿布扎比控股的城市足球集团估值为30亿美元。另外，华人文化董事长黎瑞刚将代表中国投资方进入城市足球集团董事会。路透

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