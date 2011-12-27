美国称中国并非汇率操纵国

美国财政部周二仍未给中国贴上汇率操纵国的标签，但批评中国在汇率改革方面行动不够迅速，其在半年度报告称：''对於中国而言，并不符合''有关法规对汇率操纵国的认定标准，但是人民币升值速度太慢。人民币兑美元今年已经升值4%，自2010年6月重启汇改以来升值幅度为7.7%。路透