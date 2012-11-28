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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 08:58 BJT

美国汇率报告中未将中国列为汇率操纵国

美国财政部称中国人民币汇率仍然被低估，但未将中国列为汇率操纵国。美财政部表示，虽然中国将人民币汇率限制在狭窄的交易区间，但尚未达到被列为汇率操纵国的法律标准。图为美元与人民币。路透

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