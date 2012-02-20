中国将以更灵活方式引进美国影片

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透华盛顿2月17日电（记者 Doug Palmer）---中国周五同意引进更多美国电影。中国国家副主席习近平访美一周里，中美达成数百亿美元经贸协议。
美国副总统拜登发表声明称：“中美达成这项协议，将让美国工作室和独立制片商更方便在近距离接触中国观众，为美国电影及相关产业创造了数以千计的就业机会。”
美国贸易代表柯克（Ron Kirk）称，该协议将推动“美国最具实力的出口行业之一进入到美国最大的出口市场之一。”
习近平访美最後一站是洛杉矶，中美双方在此达成上述协议。
协议并未要求中方提高每年引进20部外国影片的配额，但通过其它让步方式，实际上增加了好莱坞影片在华放映数量。
美国一名贸易官员称，中国政府将允许增加14部IMAX或3D等优质格式影片，而这些电影的2D版本也可以在华上映，但并不占用一年20部外国影片的指标。
该官员称，根据新协议，美国片商分账比例将从13.5%至17.5%左右升至25%。
美国电影协会（MPAA）主席多德（Chris Dodd）称：“这是推动美国对华出口增长的重大举措。这对美国娱乐业工人和公司来说是特大喜讯。”
迪士尼(DIS.N)总裁兼首席执行官艾格（Robert A. Iger）称，中国是全球增长最快的电影市场之一，该协议将帮助美国片商在华多分一杯羹。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。