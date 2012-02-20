中国将以更灵活方式引进美国影片

路透华盛顿2月17日电（记者 Doug Palmer）---中国周五同意引进更多美国电影。中国国家副主席习近平访美一周里，中美达成数百亿美元经贸协议。

美国副总统拜登发表声明称：“中美达成这项协议，将让美国工作室和独立制片商更方便在近距离接触中国观众，为美国电影及相关产业创造了数以千计的就业机会。”

美国贸易代表柯克（Ron Kirk）称，该协议将推动“美国最具实力的出口行业之一进入到美国最大的出口市场之一。”

习近平访美最後一站是洛杉矶，中美双方在此达成上述协议。

协议并未要求中方提高每年引进20部外国影片的配额，但通过其它让步方式，实际上增加了好莱坞影片在华放映数量。

美国一名贸易官员称，中国政府将允许增加14部IMAX或3D等优质格式影片，而这些电影的2D版本也可以在华上映，但并不占用一年20部外国影片的指标。

该官员称，根据新协议，美国片商分账比例将从13.5%至17.5%左右升至25%。

美国电影协会（MPAA）主席多德（Chris Dodd）称：“这是推动美国对华出口增长的重大举措。这对美国娱乐业工人和公司来说是特大喜讯。”

迪士尼(DIS.N)总裁兼首席执行官艾格（Robert A. Iger）称，中国是全球增长最快的电影市场之一，该协议将帮助美国片商在华多分一杯羹。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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