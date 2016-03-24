特雷克斯证实已收到中联重科提高后的收购报价

路透3月23日 - 美国起重机制造商特雷克斯(Terex)(TEX.N)称，已收到中国中联重科(000157.SZ)将出价提高至每股31美元的收购要约。

据特雷克斯至2015年12月31日止的整体经稀释在外流通股计，中联重科的出价已由32.9亿美元提高到约34.0亿美元。特雷克斯股价在盘后交易中跳涨8.8%至25.82美元。

路透本月稍早曾报道，中联重科将出价提高至逾34亿美元，在之前每股30美元现金出价的基础上，再向特雷克斯股东发放每股1美元的特别股息。 特雷克斯周三表示，董事会决定进行协商，看看是否可从中联重科获得一份具约束力的提案。

路透1月曾报道，中联重科与特雷克斯的合并交易有可能在美国外资审议委员会(CFIUS)遇阻。

特雷克斯表示，董事会尚未改变立场，目前仍建议支持与芬兰科尼集团(Konecranes)KCR1V.HE合并的提案。

特雷克斯周三在一份声明中称，在与科尼集团当前的协议终止前，都无法与中联重科达成协议。(完)