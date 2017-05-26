美国称中国认识到与朝鲜协商的时间有限

路透北京5月26日 - 美国国务院一名高阶官员周五表示，中国已经认识到通过协商来限制朝鲜核计划的时间有限，中国也对加强制朝鲜裁抱持开放态度。

在北京举行的一场记者会上，美国国务院主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿董云裳(Susan Thornton)表示，中国了解到，美国认为朝鲜局势是一个紧迫的“时间有限的问题集”。

“因此我认为他们现在知道，他们没有太多时间试图让朝鲜同意协商以改变其盘算并坐上谈判桌，”她说道，“我认为这会让他们在实施自己的方案时有一些紧迫感。”

董云裳表示，在预先协商过的各项措施基础上，美国打算和中国根据讨论一个新的联合国安理会决议，藉以更快地对朝鲜进一步核试及其他挑衅行动做出反应。

虽然中国认为对朝鲜制裁“不会立竿见影”，但董云裳称没有迹象表明中国当局对于可能扩大对朝鲜制裁的态度转为冷淡。(完)