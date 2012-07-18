美国前财长呼吁深化中美经济关系

资料图片显示的是美国国会山附近飘扬的中美两国国旗。 REUTERS/Hyungwon Kang

路透华盛顿7月17日电---美国前财长保尔森(Henry Paulson)周二表示，美国国内关於支持与中国发展亲密经济关系的共识已经有所弱化，需要实施改革措施，建立两国更为紧密的经济关系。

保尔森在大西洋理事会(Atlantic Council)一场讲座和一篇政策论文中就审视两国关系提出了设想。大西洋理事会是华盛顿一家智库。

保尔森刚刚结束对中国的访问返回美国，期间他会见了中国政府和企业领导人。

保尔森表示，此次访问验证了上周公布的中国经济增长数据。中国第二季度GDP增长7.6%，创下逾三年来的最低水平。

他说：“无疑，中国经济大幅放缓，很多领域的成长速度都在减缓。”

保尔森补充道：“我自己的判断是，我们不会看到硬着陆。”

他在文章中写道，中美两国都有重要的工作要做。

“就我们而言，美国需要在中国有公平的竞争环境，但我们也将从中国的更多投资中受益。”

美国需要欢迎中国方面的投资，并改革“过时的”控制技术出口的贸易控制政策。

中国需要努力建立由市场决定的汇率机制，加快资本账户开放以及国企改革。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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