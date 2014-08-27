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路透中文国际短讯 | 2014年 8月 27日 星期三 15:35 BJT

中美军方官员将在五角大楼举行会谈

一名美国官员称，中美军方官员周二和周三将在美国五角大楼就行为规范举行会谈。此前美国国防部指责中国军机上周二在南海“惊险”拦截美国海军P-8巡逻侦察机。中国国防部则予以驳斥，称美方指责完全站不住脚。美国官员称，与会美方官员包括海军少将、美国海军作战部助理副部长福戈。目前还不清楚哪些中国官员将出席会谈。图为中美国旗。路透
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