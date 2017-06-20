美国商务部初裁中国企业在美倾销硬木胶合板

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透华盛顿6月19日 - 美国商务部周一称，初步裁定一些中国企业在美国倾销硬木胶合板。2016年美国从中国进口这种产品的价值约为11.2亿美元。
商务部在一份声明中称，调查认为中国出口商在美国低价销售用于墙板、橱柜、桌面和地板的硬木胶合板，其售价较合理价格最多低114.72%。
商务部初步裁定山东东方柏利木业有限公司的倾销幅度为114.72%，其他应诉企业的倾销幅度为57.36%。
文件表示，强制应诉企业临沂丞恩进出口有限公司被裁定未倾销，没有设定反倾销幅度。
根据该决定，商务部将指示美国海关及边境保卫局(CBP)根据这些初步幅度来向企业收取保证金。临沂丞恩将无需缴交保证金。
商务部表示，此案的最终裁定料在8月31日左右出炉。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 李爽/张荻)
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