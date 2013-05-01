美国拟对从中国进口的硬木胶合板征收反倾销税

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透华盛顿4月30日 - 美国商务部周二初步拟对从中国进口的胶合板征收最高达63.96%的反倾销税，因其认为这些胶合板售价低于合理水平。
此举引发一进口商组织的不满。他们认为，该关税将提高使用中国胶合板的美国制造产品的成本，比如厨卫橱柜、家具、地板和船只等。
美国2012年从中国进口了约7.48亿美元硬木和装饰性胶合板。
美国商务部称，初步拟对101家制造或出口胶合板的中国企业征收22.14%的反倾销税，对其他中国生产商和出口商拟征收63.96%的反倾销税，临沂圣福源木业有限公司和江扬集团除外。
商务部表示，由于临沂圣福源木业有限公司和江扬集团的倾销幅度低于2%，因此拟不对其征收反倾销税。
代表北卡罗来纳州、纽约州和俄勒冈州生产商的硬木胶合板公平贸易联合会此前指控中国竞争对手在美国以比合理价格低298-322%的价格倾销商品。
反对这项倾销税的美国进口商和制造商称，中国生产的胶合板填补了美国市场中本地供应无法满足的空缺。
商务部此前已宣布拟征收另一项高达27%的胶合板反补贴税，以抵消中国政府的出口补贴。商务部将在7月对这两项关税做出最终裁定。(完)
(编译 白云; 审校 程琳)
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